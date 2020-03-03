Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti - Son Dakika Ekonomi

Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti

6 saat önce

Son dakika: ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası Fed, 'acil durum' adı altında politika faizinde 50 baz puan indirime gitti. Faiz, yüzde 1,75'ten 1,25'e çekildi. Fed, 50 baz puan gibi büyük bir faiz indirimine gitmesini, koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesi endişesine bağladı.

"FED GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR"

Fed'den yapılan açıklamada kararın oy birliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor ve genişlemeyi desteklemek için uygun politikayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN ABD BORSASI YÜKSELDİ

Açıklamanın ardından ABD borsaları kazanımlarını %1'in üzerine taşıdı, ABD Hazine tahvil faizleri geriledi. Gelişmekte olan ülke borsaları sert yükselirken altın değer kazandı.

Son dakika: ABD Merkez Bankası 50 baz puan faiz indirimine gitti
Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:08 Kaynak: AA
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