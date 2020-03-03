ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti - Son Dakika

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti
6 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.
(İHA)
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