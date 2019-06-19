ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı.
1 saat önce
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:04 Kaynak: AA
ABD Merkez Bankası (Fed
), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı.
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