ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti
41 dakika önce
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:14 Kaynak: AA
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekti
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