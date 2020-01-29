ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı. - Son Dakika Ekonomi

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

6 saat önce

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı., System.String[]

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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