Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik operasyonları devam ederken ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), geçtiğimiz günlerde Twitter'dan skandal bir paylaşıma imza attı. Öldürülen PKK/ YPG'li teröristler için "kritik savaşçılardı" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda taziye dileklerinde bulunulmuştu.
ABD Büyükelçiliği ise bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak terörle mücadele operasyonlarında şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınladı.
Paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin mesajına yönelik olarak "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." açıklamalarında bulundu.
Son Dakika › Güncel › ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil - Son Dakika