ABD'nin Orta Asya ülkeleriyle düzenlediği askeri tatbikat Tacikistan'da başladı - Son Dakika
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ABD'nin Orta Asya ülkeleriyle düzenlediği askeri tatbikat Tacikistan'da başladı

12.08.2022 14:02
ABD'nin Orta Asya ülkeleriyle düzenlediği askeri tatbikat Tacikistan'da başladı

ABD Merkez Komutanlığının Orta Asya ülkeleri için düzenlediği askeri tatbikat, Tacikistan'da başladı.

ABD Merkez Komutanlığının Orta Asya ülkeleri için düzenlediği askeri tatbikat, Tacikistan'da başladı.

ABD'nin Duşanbe Büyükelçiliğinin açıklamasına göre, başkent Duşanbe'de ABD, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Bölgesel İşbirliği-2022" askeri tatbikatı düzenleniyor.

Tatbikatın açılışında konuşan ABD'nin Duşanbe Büyükelçisi John Mark Pommersheim, söz konusu tatbikatın bölgesel sorunlara ve küresel zorluklara barışçıl çözüm bulmak, bilgi paylaşımı ve güvenlik alanında iş birliğini geliştirmek için önemli bir forum işlevi gördüğünü kaydetti.

Pommersheim, "ABD'nin Orta ve Güney Asya ülkelerinin katılımıyla düzenlediği en büyük askeri tatbikatlarından "Bölgesel İşbirliği-2022", bölgedeki ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor." dedi.

Bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan askeri tatbikat, bölge ülkelerinin faaliyetlerinin koordinasyonunda ve olaylara müdahale etmede iş birliği imkanlarını geliştirecek, ayrıca terör, uyuşturucu ve kitle imha silahlarının yayılmasını engellemek için bu ülkelerin imkanlarının arttırılmasına, uluslararası barışı koruma operasyonları ve bilgi alışverişinde bölge ülkeleri savunma kuvvetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

ABD Merkez Komutanlığının düzenlediği askeri tatbikat, 20 Ağustos'ta sona erecek.

???????2004'ten beri her sene ABD de dahil katılımcı ülkelerden birinde gerçekleştirilen "Bölgesel İşbirliği" askeri tatbikatı Kovid-19 salgınından sonra ilk defa düzenleniyor.

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Kaynak: AA

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