ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Afganistan'dan çekilme yüzde 13 ile 20 arasında tamamlandı - Son Dakika

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'dan 115 C-17 uçağı yükü kadar ekipmanın çıkarıldığını ve çekilmenin yüzde 13 ile 20 arasında tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini çekme kararının ardından nisanın son haftasında başlayan çekilme faaliyetleri devam ediyor.

CENTCOM'dan çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada "Başkan'ın kararından beri, ABD yaklaşık 115 adet C-17 yükü kadar malzemeyi Afganistan'dan çıkardı ve Savunma Lojistik Ajansına imha edilmek üzere 5 bin parça ekipman teslim edildi." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'daki 5 askeri tesisi Afgan Ulusal Ordusuna teslim ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Kuvvetler Komutanlığı çekilmenin yüzde 13 ile 20 arasında tamamlandığını tahmin ediyor." denildi.

Komutanlık çekilen asker sayısını henüz resmi olarak açıklamıyor.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Taliban'la Afganistan'dan tamamen çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.