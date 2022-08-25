ABD, Suriye'deki üslerine yönelik saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tuttu - Son Dakika
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ABD, Suriye'deki üslerine yönelik saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tuttu

25.08.2022 03:40
ABD, Suriye'deki üslerine yönelik saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tuttu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerine yönelik akşam saatlerinde yapılan saldırının ardında İran destekli grupların olduğunu ve ABD'nin gereken karşılığı verdiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerine yönelik akşam saatlerinde yapılan saldırının ardında İran destekli grupların olduğunu ve ABD'nin gereken karşılığı verdiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iki ABD üssüne yönelik bugün düzenlenen roket saldırılarına karşılık verildiğini ve saldırılarda kullanılan 3 araç ile çok sayıda mühimmatın yok edildiği aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucu saldırıda yer alan 2 ya da 3 İran destekli militanın öldürüldüğü sonucuna varıldığına işaret edilen açıklamada, ilk saldırının Suriye yerel saati ile dün 19.20'de yapıldığı bilgisi verildi. Bunun ardından Deyrizor'daki Ömer petrol sahası içinde bulunan "Green Village" (Yeşilköy) adlı üsse art arda roketler düştüğü ve buradaki ABD'li askerlerin hafif yaralandığı belirtildi.

Saldırılara ABD askerlerinin helikopterlerle karşılık verdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD, İran ile çatışma peşinde değil ancak halkımızı korumak ve savunmak için gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı General Erik Kurilla ise, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Bölgedeki tehditleri azaltmak için her türlü imkana sahibiz ve ABD askerlerini ve koalisyon birliklerini saldırılardan koruma konusunda kendimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Üsse 16 Ağustos'ta da saldırı olmuştu

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

Koalisyon güçleri 16 Ağustos'da yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor'daki Yeşilköy adlı üsse konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğunu belirtmiş, CENTCOM ise 23 Ağustos'taki açıklamasında saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Suriye'deki üslerine yönelik saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tuttu - Son Dakika

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