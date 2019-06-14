ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan Umman Körfezi açıklaması
2 saat önce
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, "Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38
ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, " Orta Doğu
'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran
ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır." açıklamasında bulundu.
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