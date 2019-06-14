Son Dakika Haberleri: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan Umman Körfezi açıklaması
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan Umman Körfezi açıklaması

2 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, "Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'ndeki saldırılara ilişkin, " Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38 
Orta Doğu, Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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