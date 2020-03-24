ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü - Son Dakika

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü

6 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü, System.String[]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, deniz aşırı görevde bulunan çalışanın, Tampa'daki bir hastanede tedavi edildiği ve çalıştığı merkezdeki personelin evlerinde karantina altına alındığı belirtildi.

Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi.

Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Korona test kiti üreten Türk çift DHA'ya konuştu Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler         
23:01
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok         
22:35
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak         
21:05
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 16:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının bir çalışanında daha Kovid-19 görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]