ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler

01.08.2022 11:31

Öldürülen terör örgütü YPG/PKK elebaşı için taziye mesajı paylaşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın hatırlayınca üzülecekler, 'Çok yanlış bir şey yaptık' diyecekler" şeklinde konuştu.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla 3 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir skandala imza atarak kadın teröristler için taziye mesajı yayımladı.

"AKIL TUTULMASI"

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu mesaja çok sert tepki gösterdi. Akar, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın hatırlayınca üzülecekler, 'Çok yanlış bir şey yaptık' diyecekler." ifadelerini kullandı.

"ENİNDE SONUNDA ANLAYACAKLAR"

Bakan, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar."

YORUMLAR
500
Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması Bakan Akar - Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti Tahıl yüklü ilk gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler - Son Dakika


Son Dakika
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi! Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı
10:25 Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 11:52:17. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement