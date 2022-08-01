ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler

Eşini bıçaklayıp canlı yayın yapan şahıs boşanmamak için her yolu denemiş

Bacağından vurulmuş halde bulundu, "Ne oldu?" sorusuna cevabı literatüre girer

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyindeki nokta operasyonla 3 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bir skandala imza atarak kadın teröristler için taziye mesajı yayımladı.

"AKIL TUTULMASI"

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu mesaja çok sert tepki gösterdi. Akar, "Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın hatırlayınca üzülecekler, 'Çok yanlış bir şey yaptık' diyecekler." ifadelerini kullandı.

"ENİNDE SONUNDA ANLAYACAKLAR"

Bakan, "ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi?" sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar."