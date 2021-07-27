ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in yalanını ortaya çıkardı - Son Dakika

ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in yalanını ortaya çıkararak Gazze'de sadece askeri hedefleri vurmadığını, söz konusu 3 saldırının düzenlendiği bölgelerin yakınlarında askeri hedef olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasında geçtiğimiz mayıs ayında başlayan ve 11 gün süren çatışmalarda Gazze'de 260, İsrail'de ise 13 kişi hayatını kaybetmişti. ABD merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ve Filistinli gruplar arasındaki Gazze'deki çatışmalar hakkında rapor yayınladı. Örgüt, çatışmalar sırasında savaş suçu teşkil eden saldırılar düzenlediğini ifade ederek, raporda 62 sivilin hayatını kaybettiği 3 İsrail saldırısına odaklandı. İsrail, saldırılarda sadece askeri hedefleri vurduğunu iddia etse de raporda, söz konusu 3 saldırının düzenlendiği bölgelerin yakınlarında askeri hedef olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de en az 129 sivilin hayatını kaybettiğini ifade ederken, İsrail 200 Hamas üyesinin öldürüldüğünü belirtti. Hamas ise, 80 üyesinin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda İsrail'in 10 Mayıs'ta Beyt Hanun'a güdümlü bir füze ile düzenlediği saldırı yer alırken, saldırıda füzenin 4 evin yakınına isabet ettiği ve 8 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ise, saldırı hakkında patlamaya Filistinlilere ait bir roketin neden olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in 15 Mayıs'ta El Şati Mülteci Kampı'na güdümlü bir füze ile düzenlediği saldırının yer aldığı raporda, saldırı sonucu 3 katlı bir binanın yıkıldığı ve 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, söz konusu saldırı hakkında üst düzey Hamas yetkililerinin binanın içinde olduğunu iddia etmiş, görgü tanıkları ise herhangi bir Hamas üyesinin varlığından haberdar olmadıklarını aktarmıştı.

Raporda, İsrail'in 16 Mayıs'ta El-Wahda Caddesi'ne düzenlendiği bir dizi hava saldırısında 3 farklı noktada çok katlı binanın çöktüğü yer alırken, saldırılarda 44 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail ordusu ise söz konusu saldırılar hakkında, Hamas üyelerinin kullandığı tünellerin hedef aldığını ve binalarda yaşanan çökmelerin kasıtsız olduğunu öne sürmüştü.

Ele alınan 3 saldırı bölgesinde belirgin bir askeri hedef bulunmadığı ifade edilen raporda, "belirli bir askeri hedefe yönelik olmayan bir saldırının yasa dışı olduğu" vurgulandı.

Örgüt, saldırılara karşı önceden etkili uyarılar sağlamak da dahil olmak üzere, sivillere verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. - NEW YORK