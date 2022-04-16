ABD, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan endişeli - Son Dakika
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ABD, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan endişeli

16.04.2022 02:43
ABD, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik şiddetinden derin endişe duyduklarını belirterek gerilimin düşürülmesi için taraflara çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik şiddetinden derin endişe duyduklarını belirterek gerilimin düşürülmesi için taraflara çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Kudüs'te Harem-i Şerif'te yaşanan şiddetten derin endişe duymaktadır. Tüm tarafları itidalli olmaya, kışkırtıcı eylemlerden ve söylemlerden kaçınmaya ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu korumaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli ve İsrailli yetkililerden, gerilimi azaltmak ve herkesin güvenliğini sağlamak için iş birliği içinde çalışmalarını isteyen Price, " Dışişleri Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerginliği azaltmak için üst düzey İsrailli ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olmaya devam edecek." bilgisini paylaştı.

Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan gençlerin sabah namazından sonra İsrail polisine taş atması üzerine olaylar çıkmıştı.

Mescid-i Aksa'nın avlusuna bu sabah baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif'te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girmişti.

Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi'ne yönelen İsrail polisi, zor kullanarak mescidin içine girmişti.

İsrail polisinin, Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak gözaltına aldığını gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'te çıkan olaylarda 400 kişiyi gözaltına almış, en az 152 kişi yaralanmıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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