Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: "Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor" - Son Dakika
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Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: "Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor"

07.07.2022 11:27
Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: "Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 7-17 Temmuz 2022 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek Dünya Oyunları için milli sporculara vize verilmemesine tepki gösterdi. Nuhut, "Türkiye'nin itibarı ne yazık ki Amerika tarafından böyle görülüyor. Siyasetçiler Amerika ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söylüyor. Nasıl iyi? Sizin sporcunuza vize vermiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 7-17 Temmuz 2022 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek Dünya Oyunları için milli sporculara vize verilmemesine tepki gösterdi. Nuhut, " Türkiye'nin itibarı ne yazık ki Amerika tarafından böyle görülüyor. Siyasetçiler Amerika ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söylüyor. Nasıl iyi? Sizin sporcunuza vize vermiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, 7-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Oyunları'na (World Games) katılacak milli sporculara ABD tarafından vize verilmemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Nuhut, şunları kaydetti:

"Yüzme, jimnastik, karete ve bocce gibi branşlarda birçok sporcu vize randevusu alamadığı için aylarca hazırlandıkları yarışlara katılamadı. Aylar öncesinden başvuru yapan bazı sporculara 2023'e vize randevusu verildi. Ancak yalnızca üç sporcu daha önce alınmış vizeleriyle yarışa katılabildi.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARI AMERİKA TARAFINDAN BÖYLE GÖRÜLÜYOR"

Bir yıl sonra randevu verdikleri sporcular var. Bu 'Size vize vermiyoruz' demek. Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı devreye girmesine rağmen sonuç alamıyorlar. Bakanlığın yerinde olsam 'Sporcuma vize vermiyorsan o üç sporcuyu da oraya göndermem' derim. Biz olayın bu tarafındayız. Türkiye'nin itibarı ne yazık ki Amerika tarafından böyle görülüyor. 'Katılmıyoruz' diyerek protesto edin. Siyasetçiler Amerika ile ilişkilerimizin çok iyi olduğunu söylüyor. Nasıl iyi? Sizin sporcunuza vize vermiyorlar."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: 'Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abd, Milli Takıma Vize Vermedi. CHP'li Nuhut: "Türkiye'nin İtibarı Ne Yazık Ki Amerika Tarafından Böyle Görülüyor" - Son Dakika
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