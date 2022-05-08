ABD, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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ABD, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki terör saldırısını kınadı

08.05.2022 04:07
ABD, Mısır'da Sina Yarımadası'ndaki terör saldırısını kınadı

ABD yönetimi, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Mısır ordusu mensuplarını hedef alan terör saldırısını kınadı.

ABD yönetimi, Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Mısır ordu su mensuplarını hedef alan terör saldırısını kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır ordusu mensuplarını hedef alan Sina'daki terör saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin uzun yıllardır terörle mücadelede Mısır'ın yanında yer aldığını belirten Price, "Bu hain saldırıda sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerimizi sunuyoruz." mesajını verdi.

Mısır Ordusu'nun resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Süveyş Kanalı'nın doğusundaki bir su arıtma tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandığı, çatışmada, 1'i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

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