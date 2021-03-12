ABD, Mısır'daki insan hakları durumunda kaygılı - Son Dakika

ABD, Mısır'daki insan hakları durumunda kaygılı

12.03.2021 00:15
ABD, Mısır'daki insan hakları durumunda kaygılı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD yönetiminin değer ve prensiplerini başka ülkelerle kurduğu ikili ilişkinin dışında bırakmayacağını, Mısır yönetiminin insan hakları ihlallerinden kaygı duyduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD yönetiminin değer ve prensiplerini başka ülkelerle kurduğu ikili ilişkinin dışında bırakmayacağını, Mısır yönetiminin insan hakları ihlallerinden kaygı duyduklarını söyledi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Joe Biden yönetiminin insan hakları konusunda büyük sorunların yaşandığı Mısır'a yıllık verilen 1,3 milyar dolarlık askeri yardımı dondurup dondurmayacağına ilişkin soruya, ABD'nin hiçbir ülkeye "açık çek vermeyeceğini" ve her şekilde insan hakları, temel Amerikan değerlerini masada tutacağını söyledi.

Askeri yardımın dondurulmasına yönelik herhangi bir gelişme olmadığını kaydeden Price, Mısır'ın bölgedeki ABD menfaatleri, bölge güvenliği ve Süveyş Kanalı'nın korunması açısından önemli bir aktör olduğunu ifade etti. Ancak Biden yönetiminin dış politikada ABD menfaatleri ile insan hakları, değer ve prensipler konusundaki hassasiyetini ayrı yerlere koymadığını iddia eden Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri ile yaptığı görüşmede insan hakları konusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Price şöyle devam etti:

"Mısır'da sivil toplum ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar dahil insan hakları durumundan kaygılıyız. Bahsedildiği üzere sivil topluma yönelik baskılar ile insan hakları ihlalleri konusunda bazı gerilimler var. Bunlar Mısır'ın dinamizmini ve ortağımızın istikrarını zedeliyor. Bunları her zaman Mısır'a ifade edeceğiz. Bundan geri durmayacağız bunları hem kamuya açık hem de özel görüşmelerde dile getireceğiz. Bu konulara destek vermesi için Kongreden de ortaklar bulmaya çalışacağız. Silah satış ve transferlerine gelince, bu yönetim bunları yeniden düzene koydu. Şu anda teklif edilmiş bazı hassas silah satışlarının değerlerimize ve menfaatlerimize uygun olup olmadığından emin olmamız için kurumlar arası bir inceleme sürecinden geçiyor."

-Esed'in meşruiyeti

Suriye savaşının 10'uncu yılına girdiği hatırlatılarak Biden yönetiminin Suriye konusunda yeni bir yaklaşımının olup olmayacağına yönelik bir soruya Price, ABD'nin Suriye'deki çatışmaları sonlandırmak için siyasi çözüme destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Esed'in meşruluğuna ilişkin bir soruya ise Price, " Beşar Esed'in kendi halkına zalimce muamele ederek kaybettiği meşruiyetini tekrar tesis etmek için hiçbir şey yapmadığını söylemek yerinde olur. Suriye halkının acı çekmesinin ve oradaki insani felaketin müsebbibi o. ABD'nin onunla ilişkileri normalleştirmesi yakın zamanda olası değil." yanıtını verdi.

- Rusya'nın Afgan görüşmeleri taraflarını bir araya getirmesi

Rusya'nın Afganistan'daki tarafları ortak bir toplantıda bir araya getirme çabalarına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Rusya'nın ve başka ülkelerin çabalarını tasvip ediyoruz. Güvenli ve istikrarlı bir Afganistan'ın onların da menfaatine olduğunu anlıyoruz." dedi.

Price bölgedeki ülkelerin de Afganistan'da Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki görüşmelere destek verebileceğini söyledi.

- İran'a tek taraflı jest yok

İran nükleer çalışmalarına yönelik 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasına dönme konusunda İran'ın herhangi bir adım atmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Price, ABD'nin Tahran'ı anlaşmaya getirmek için tek taraflı bir jest yapmayacağını söyledi.

Price, İran anlaşmasına tam uyması durumunda ABD'nin de yaptırımları gevşetmek için adım atabileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Suriye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Mısır'daki insan hakları durumunda kaygılı - Son Dakika


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