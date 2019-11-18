Son Dakika Haberleri: ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır
Son Dakika Dünya ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır - Son Dakika Dünya

ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır

6 saat önce

ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır

ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan savaş uçağı almayı planlayan Mısır'ın yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus savaş uçaklarını alması halinde Mısır'ın Amerikan yapımı savunma sanayi ekipmanlarını gelecekte satın almasının riske gireceğini söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
ABD'de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacağı konuşulan milyarder Michael Bloomberg ilk adımı attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:20:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]