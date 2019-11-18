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ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır
6 saat önce
ABD: Mısır Rus savaş uçağı alırsa yaptırımlarla karşılaşır
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan savaş uçağı almayı planlayan Mısır'ın yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rus savaş uçaklarını alması halinde Mısır'ın Amerikan yapımı savunma sanayi ekipmanlarını gelecekte satın almasının riske gireceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:34
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