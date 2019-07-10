Son Dakika Haberleri: ABD, Mısır ve Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi
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ABD, Mısır ve Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi

2 saat önce

Türkiye'nin Fatih gemisinden sonra Doğu Akdeniz'e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kıbrıs Adası'nın Karpaz açıklarına ulaşması sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Fransa'dan tepkiler geldi.

ABD, Mısır ve Fransa'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz tepkisi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa, Mısır, Dünya
Türkiye'nin Fatih gemisinden sonra Doğu Akdeniz'e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kıbrıs Adası'nın Karpaz açıklarına ulaşması sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Fransa'dan tepkiler geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada "ABD, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:37 
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