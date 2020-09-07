ABD/Mnuchin: Hükümet fonu tasarısı yakında tamamlanacak
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, federal hükümetin finanse edilmesine ilişkin yasa tasarısının hafta sonuna kadar kesinleşmesini beklediklerini açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, federal hükümetin finanse edilmesine ilişkin yasa tasarısının hafta sonuna kadar kesinleşmesini beklediklerini açıkladı.
Mnuchin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray ve Kongre arasında yapılacak bir anlaşmanın Aralık ayı başına kadar federal hükümeti finanse edilmesine ilişkin harcama tasarısının ayrıntılarının hafta sonuna kadar kesinleşmesi gerektiğine dikkat çekti.Söz konuşu anlaşma 30 Eylül'de hükümetin ödeneksizlik nedeniyle çalışamaz hale gelmesini önleyecek. Demokrat Parti'den bir danışmana göre, Mnuchin ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi federal hükümete ödenek sağlanması üzerinde anlaştılar, ancak tasarının ayrıntıları henüz netleşmedi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi Pakistan'da mermer madeninde göçük meydana geldi: 11 ölü, 5 yaralı Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Devrilen traktörün altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Devrilen saman yüklü kamyon alev alev yandı! Kazada sürücü hayatını kaybetti Bir kişi, kafasından vurulmuş halde yanında silahla ölü olarak bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na katılan Türk savaş gemileri, Kıbrıs Türk halkını selamladı Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm