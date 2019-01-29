Son Dakika Haberleri: ABD / Mnuchin Ticaret Görüşmeleri Beklentilerini Düşürdü

ABD / Mnuchin Ticaret Görüşmeleri Beklentilerini Düşürdü

2 saat önce

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin'in gerçekleştireceği bir sonraki ticaret toplantısından çözüme yönelik bir anlaşma beklenmemesi gerektiğini söyledi.

ABD / Mnuchin Ticaret Görüşmeleri Beklentilerini Düşürdü, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin'in gerçekleştireceği bir sonraki ticaret toplantısından çözüme yönelik bir anlaşma beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray'da konuşan Mnuchin, "Bu toplantıdan sonra 30 günlük bir süremiz var. Benim beklentim bu görüşmede önemli bir ilerleme kaydedeceğimiz yönünde; ancak, karmaşık sorunlar olduğunu söylemeliyim" dedi. 

İki ülkenin, aralarındaki ticaret gerginliklerini bitirmeye yönelik görüşmelerini 1 Mart tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor, eğer bu süre içinde bir anlaşma yapılmazsa, ABD 200 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi uygulayacak.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He ile Perşembe günü görüşeceğini söyledi ve "Başkan Trump  ABD ihracat ürünlerinin daha fazla pazara erişimi ve çiftçilerimiz ile işletmelerimizin durumlarını iyileştirmek için çalışıyor" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Steven Mnuchin, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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