ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi - Son Dakika

ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi

26.02.2021 22:33
ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı başta olmak üzere Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri belirlenen 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin bugün Kongreye Kaşıkçı suikastına ilişkin istihbarat raporunu sunduğunu hatırlattı. Raporda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.

Bakan Blinken, "Kaşıkçı Yasağı" olarak adlandırdıkları bir programla yabancı ülkelerin adına ve ülkelerinin dışında muhalifleri tehdit edenlere ABD vizesinin verilmesini kısıtlayacaklarını söyledi.

76 KİŞİYE VİZE KISITLAMASI GETİRİLDİ

Kısıtlamanın, gazeteci, aktivist veya muhalif olarak bilinen kişileri ülke dışında tehdit, taciz, izleme ve baskı dahil her türlü faaliyete yönelik olacağına dikkati çeken Blinken, " ABD Dışişleri Bakanlığı, Kaşıkçı Yasağı kapsamında, Kaşıkçı'nın ölümü dahil, yurt dışında muhalifleri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirdi." ifadelerine yer verdi.

Blinken, "Yabancı herhangi bir ülke adına muhalif olarak değerlendirilen kişileri tehdit edenlerin, ülkemize gelmesine izin verilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"ARABİSTAN ÜLKE DIŞINDAKİ MUHALİFLERİ TEHDİT ETMEYİ BIRAKMALI"

Yabancı ülke adına faaliyette bulunanların rapor edilmesi için bakanlığa talimat verdiğini kaydeden Blinken, Suudi Arabistan'a da ülke dışındaki muhalifleri tehdit etmeyi bırakması gerektiğini ilettiklerini ve bu faaliyetlerin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti. Bakan Blinken, söz konusu 76 kişinin isimlerini ise paylaşmadı.

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. ABD İstihbaratının bugün sunduğu raporda öldürme emrinin Suudi Arabistan Velaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından verildiği ifade edilmişti.

Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi
ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 2 rütbeli asker kayıp Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Normalleşmede bir planımız yok İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı         
22:29
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi         
21:25
Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi         
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü         
14:51
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 22:48:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei