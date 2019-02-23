Son Dakika Haberleri: "ABD, Münbiç konusunu kabul etti"

"ABD, Münbiç konusunu kabul etti"

47 dakika önce

ABD'li heyete YPG'nin Münbiç'i boşaltması ve ağır silahların toplanması konularını hatırlattıklarını söyleyen Savunma Bakanı Akar, "Buradaki gecikmenin önlenmesi konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler" dedi.

ABD'li heyete YPG'nin Münbiç'i boşaltması ve ağır silahların toplanması konularını hatırlattıklarını söyleyen Savunma Bakanı Akar, "Buradaki gecikmenin önlenmesi konusunu muhataplarımız da kabul etti ve bu konuda çalışacaklarını da ifade ettiler" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:55 

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Ekonomi
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