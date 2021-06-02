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ABD, "Münbiç'teki şiddet olayları"ndan endişe duyuyor - Son Dakika

ABD, "Münbiç'teki şiddet olayları"ndan endişe duyuyor

02.06.2021 23:28
ABD,

ABD Dışişlerinden üst düzey bir yetkili, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ilçesinde kendilerine karşı gösteri yapanlara ateş açıp en az 8 kişiyi öldürmesi ve onlarca kişiyi yaralaması dahil şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirterek, insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

ABD Dışişlerinden üst düzey bir yetkili, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ilçesinde kendilerine karşı gösteri yapanlara ateş açıp en az 8 kişiyi öldürmesi ve onlarca kişiyi yaralaması dahil şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirterek, insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunan birçok bölgede olduğu gibi Münbiç'te de halk, örgütün tahakkümüne karşı ayaklanıyor.

Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'in ilçe merkezi ve kırsal kesimindeki halkın gösterileri, terör örgütünün dayattığı "sokağa çıkma yasağına" rağmen büyüyerek sürüyor.

AA muhabirinin "ABD ve koalisyon, DEAŞ'a karşı savaşmak için bu gruba yüz milyonlarca dolar harcadı ama görünüşe göre sizin 'yerel sivil yönetişim' ilkeniz Suriye'nin kuzeyinin birçok yerinde işe yaramıyor. Münbiç'teki olaylara tepkiniz nedir?" sorusu üzerine isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD Dışişleri yetkilisi "Münbiç'teki şiddet olaylarından endişe duyuyoruz ve durumu yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Olaylarla ilgili örgütle ABD Dışişleri Bakanlığı arasında herhangi bir temasın olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınan yetkili şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'deki tüm tarafları, barışçıl bir şekilde toplanma hakkı da dahil olmak üzere insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymaya çağırıyoruz. Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı teşvik etmek ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için ortaya koyduğumuz çabalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak insan hakları konularını SDG liderliğiyle düzenli olarak tartışıyoruz."

Münbiç'te yaşananlar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Burada da örgüt sivillere ateş açmış ve 7 kişiyi öldürmüş, 27 kişiyi yaralamıştı.

Örgüt, protestoları engellemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, 'Münbiç'teki şiddet olayları'ndan endişe duyuyor - Son Dakika


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