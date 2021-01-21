ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür - Son Dakika

ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür

21.01.2021 21:15
ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür, System.String[]

NEW ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın dün yemin ederek göreve başlamasına, ülkede yaşayan Müslüman toplumundan da tebrik ve destek geldi.

NEW ABD'nin 46'ncı Başkanı Joe Biden'ın dün yemin ederek göreve başlamasına, ülkede yaşayan Müslüman toplumundan da tebrik ve destek geldi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar savunucusu Amerika-İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yapılan açıklamada, Biden'ın ofisteki ilk gününde "Müslüman yasağı" olarak bilinen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın politikasını geri çevirmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CAIR Direktörü Nihad Awad, Biden'dan seçim vaatlerini tutmasını beklediklerini vurgulayarak, "Biden yönetiminin, federal hükümet içinde Müslümanların ve göçmenlerin dini ve ırksal profillerinin çıkarılmasına yol açan sistemik adaletsizlikleri ele alarak daha da ileri gitmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'daki Müslüman örgütlerinin en büyük şemsiye grubu olan ABD Müslüman Örgütleri Konseyi (USCMO) de internet sitesindeki açıklamasında, "Selefinin kötü ve bölücü Müslüman seyahat yasağını kaldırdığı için Başkan Biden'a yürekten tebrik ve şükranlarımızı iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, USCMO'nun kayıtlarına göre 88 binden fazla kişinin söz konusu yasaktan direk etkilendiği aktarılarak, Biden'a "2017'den bu yana kasıtlı olarak kenarda tutulduğu için yığılma yaşanan vize başvurularının çözümü için de adım atması" çağrısında bulunuldu.

Trump'ın ilk icraatlarından "Müslüman ülkelere vize yasağı" olayı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten bir hafta sonra 27 Ocak 2017'de İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'ye seyahat yasağı getiren kararnameyi imzalamış ancak kararın geniş kitlelerce protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın hafifleterek ve güncelleyerek tekrar yürürlüğe koyduğu, aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla onaylayarak, Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi Tartıştığı babaannesini öldüren genç, polise teslim oldu Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım
ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş         
21:34
Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak         
21:23
Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor         
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi         
20:33
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi         
19:52
Tarlasında gezen yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü Tarlasında gezen yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü         
18:35
Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı         
18:16
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar         
13:43
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 21:47:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Müslüman toplumundan Başkan Biden'a tebrik ve teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei