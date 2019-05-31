Son Dakika Haberleri: "ABD müzakereden önce İran'a verdiği zararları telafi etmeli"
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"ABD müzakereden önce İran'a verdiği zararları telafi etmeli"

26 dakika önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin müzakere teklif etmeden önce İran'ın uğradığı zararları telafi etmesi gerektiğini söyledi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin müzakere teklif etmeden önce İran'ın uğradığı zararları telafi etmesi gerektiğini söyledi.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Şemhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la müzakere çağrısına cevap verdi.
ABD yönetiminin müzakereye layık olmadığını söyleyen Şemhani, "ABD, müzakereleri baskı ve psikolojik savaş sürecinin bir parçası olarak görüyor, sorunları çözmek için değil." dedi.
İran'ın, ABD'nin sorunları ortadan kaldırmak için müzakere etmek istediğine inanmadığını belirten Şemhani, "ABD hükümeti, yeni müzakerelerden söz etmeden önce İran halkına verdiği tüm zararları telafi etmelidir." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:12 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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