ABD Myanmar darbesinin yurt dışındaki muhaliflerini tehdit edenlere "Kaşıkçı Yasağı"nı uygulayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Myanmar'daki darbe yönetimi adına yurt dışındaki muhaliflerin tehdit veya taciz edilmesi durumunda, bunu yapanların "Kaşıkçı Yasağı" kapsamında ABD'ye giremeyeceğini açıkladı.

Günlük basın toplantısında Myanmar'daki darbeyi protesto edenlerin üzerine ateş açılmasını kınadıklarını yineleyen Price, Kaşıkçı Yasağı'nın Myanmar'a uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Kaşıkçı Yasağı, Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine karşı verdiğimiz bir yanıt ancak önemli bir nokta şudur: Kaşıkçı Yasağı Suudi Arabistan'ın yurt dışında muhalifleri hedef alan operasyonlarına yönelik olduğu kadar ülkeleri dışında muhalifleri tehdit eden diğer ülkeler için de geçerlidir. Dolayısıyla gerekli görüldüğü takdirde, alakalı olduğu noktada bunu Myanmar'a uygulamakta da tereddüt etmeyeceğiz."

ABD yönetimi geçen hafta, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı adına başta Suudi Arabistan olmak üzere ülke dışındaki muhalifleri taciz veya tehdit eden kişilere ABD'ye giriş vizesi yasağı getireceği bir programın tesis edildiğini duyurmuştu.

Kaşıkçı Yasağı olarak adlandırılan program kapsamında ilk olarak 76 Suudi Arabistan vatandaşına ABD'ye vize yasağı getirilmişti.

Price ayrıca ABD'nin Çin'e etkisini kullanarak Myanmar'daki darbeyi sona erdirme çağrısında bulunduğunu dile getirdi.

Myanmar darbesi

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.