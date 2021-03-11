ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi - Son Dakika

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi

11.03.2021 01:55
ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki çocuğunu ve onlara ait 6 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki çocuğunu ve onlara ait 6 kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Şubat'taki darbeden bu yana Myanmar'da düzenlenen protestolara yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, ABD'nin, bu ülkeye yönelik başlattığı yaptırımlara yenilerini eklediğini kaydetti.

Antony Blinken, "ABD, Mynamar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in iki yetişkin çocuğu Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet ile bunların sahip olduğu veya yönettiği 6 kuruluşu 14014 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yaptırım listesine aldı. Aung Pyae Sone ve Khin Thiri Thet uzun zamandır Genelkurmay Başkanı ile olan bağlarını zenginlik edinmek için kullanıyorlar. Darbenin elebaşları ile onların aileleri, demokrasiye baskısını artıran ve şiddete başvuran rejimden menfaat devşirememeliler." ifadesini kullandı.

Blinken, attıkları bu adımın, 11 Şubat'ta getirilen yaptırımların ve 4 Mart'ta Ticaret Bakanlığının Myanmar'a ithalat ve ihracat kısıtlamaları getirmesi ile atılan adımların devamı niteliği taşıdığını dile getirdi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise Hlaing'in iki çocuğuna ait, "A&M Mahar Limited Şirketi", "Sky One İnşaat Şirketi", "The Yangon Restaurant", "The Yangon Gallery", "Everfit Limited Şirketi" ve "Seventh Sense Limited Şirketinin", bahse konu 6 kuruluş olduğu duyuruldu.

Myanmar darbesi ve sonrasında yaşananlar

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelirken, ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine getirmişti.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu da bazı kentlerde sıkıyönetim uygulanmasına karar vermişti.

ABD de Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win'i, 11 Şubat'ta yaptırım listesine almıştı.

ABD yönetimi 4 Mart'ta ise Myanmar Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve üst düzey askeri yetkilileri, ticaret kara listesine eklemişti.

Washington ayrıca Myanmar'ı askeri alanda ihracat kontrol kısıtlamalarına da tabi tuttuğunu açıklamıştı.

Genelkurmay Başkanı, Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi - Son Dakika


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