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ABD, Myanmar'ın askeri liderlerine yaptırımların "daha sert" olduğunu açıkladı - Son Dakika

ABD, Myanmar'ın askeri liderlerine yaptırımların "daha sert" olduğunu açıkladı

15.12.2021 15:44
ABD, Myanmar'ın askeri liderlerine yaptırımların "daha sert" olduğunu açıkladı

KUALA ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin, Myanmar'da demokratik yolun geri kazanılması için ülkenin askeri liderlerine yeni ve daha sert yaptırımlar uyguladığını bildirdi.

KUALA ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden yönetiminin, Myanmar'da demokratik yolun geri kazanılması için ülkenin askeri liderlerine yeni ve daha sert yaptırımlar uyguladığını bildirdi.

Blinken, Güneydoğu Asya gezisi kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile düzenlediği basın toplantısında, Myanmar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Blinken, Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleşen darbeden bu yana toplu gözaltı ve protestoculara yönelik şiddet olaylarıyla durumun daha kötüye gittiği değerlendirmesinde bulunarak Biden yönetiminin, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik devam eden baskısını "soykırım" olarak tanımlamaya "çok etkin bir şekilde" yaklaştığını aktardı.

Myanmar'da kesintiye uğrayan demokratik yolun yeniden kazanılması için, Biden yönetiminin, ülkenin askeri liderlerine daha sert ve yeni yaptırımlar uyguladığını belirten Blinken, toplu olarak hangi ek adımları ve önlemlerin alınmasının gelecek günlerde çok daha önemli olacağını aktardı.

Öte yandan, Blinken'ın Güneydoğu Asya ziyaretini takip eden bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Blinken'ın ziyaretine eşlik eden 12 kişilik basın ekibinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Myanmar'ın askeri liderlerine yaptırımların 'daha sert' olduğunu açıkladı - Son Dakika


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