ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının "soykırım" olup olmadığını değerlendiriyor - Son Dakika

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının "soykırım" olup olmadığını değerlendiriyor

25.03.2021 19:53
ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının

ABD yönetiminin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlarına yönelik katliamlarını "soykırım" olarak tanımlayıp tanımlanmama konusunu değerlendirdiği bildirildi.

ABD yönetiminin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlarına yönelik katliamlarını "soykırım" olarak tanımlayıp tanımlanmama konusunu değerlendirdiği bildirildi.

ABD Kongresinde Myanmar'daki son durumla ilgili bir oturuma katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Scott Busby, Joe Biden yönetiminin Myanmar konusuna bakışını değerlendirdi.

Busby, Myanmar ordusunun söz konusu şiddet içeren eylemlerinin "soykırım" olarak görülüp görülmeyeceğiyle ilgili olarak, "Süreç başladı. Şu anda detaylarına giremem fakat Bakan (Antony) Blinken bu süreci yakından takip ediyor ve yakın bir gelecekte bu sorunun cevabını vereceğiz." şeklinde konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Soykırım, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor - Son Dakika


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