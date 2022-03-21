ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanımladı - Son Dakika
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ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanımladı

21.03.2022 18:05
ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanımladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği suçları "soykırım" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Blinken, Washington'da bulunan Holokost Müzesi'nde Arakan'da Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı işlediği suçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin şu ana kadar Holokost'un yanı sıra 7 olayı daha soykırım olarak tanıdığını belirten Blinken, "Bugün ise Myanmar ordusunun Arakanlılara karşı işlediği soykırımı ve insanlığa karşı suçları da 8'inci soykırım olarak tanımladık." diye konuştu.

Blinken, bu karara, geniş çaplı uluslararası örgüt ve sivil toplumun belge ve değerlendirmelerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı kapsamlı değerlendirmedeki yasal analize dayanarak vardıklarını kaydetti.

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik geniş çaplı ve sistematik suçlar işlediğini belirten Blinken, köylerin yakılması, toplu katliamlar, tecavüzler ve diğer "korkunç suçların" bölgedeki insanlara uygulandığını vurguladı.

Blinken, söz konusu suçların belgelenmesi sürecinde ortaya çıkan tabloyu, "Bu kitlesel katliamların da ötesinde orada yapılmak istenen şey, Rohingya'nın tamamen ya da büyük ölçüde yok edilmesiydi." şeklinde niteledi.

ABD yönetimlerinin kabul ettiği bazı diğer soykırım ve katliamlara da atıf yapan Blinken, Holokost'un yanı sıra Çin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik eylemlerini de "soykırım" olarak tanıdıklarını anımsattı.

Myanmar ordusunun farklı tarihlerdeki katliam ve zorla göç ettirme politikasından detaylar veren ABD'li bakan, tüm bunların güvenilir kaynaklarca kayıt altına alındığını ve verdikleri karardan emin olduklarını dile getirdi.

Blinken, Myanmar'da ordunun 2021'de yaptığı darbeye ve sonrasında yaşanan sürece de atıf yaparak, hem "soykırımdan" hem de darbeden dolayı sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Soykırım, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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