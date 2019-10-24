Son Dakika Haberleri: ABD NATO üyelerinden Suudi Arabistan için destek isteyecek
Son Dakika Güncel ABD NATO üyelerinden Suudi Arabistan için destek isteyecek

ABD NATO üyelerinden Suudi Arabistan için destek isteyecek

49 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Bazı NATO müttefiklerine Suudi Arabistan'a hava dahil savunma kabiliyetleri konusunda katkı sağlama çağrısında bulunacağım." dedi.

ABD NATO üyelerinden Suudi Arabistan için destek isteyecek, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Bazı NATO müttefiklerine Suudi Arabistan'a hava dahil savunma kabiliyetleri konusunda katkı sağlama çağrısında bulunacağım." dedi.

NATO Savunma Bakanları için Brüksel'de bulunan Esper, toplantı öncesinde karargahta basına açıklama yaptı.

Brüksel'e gelmeden önce Afganistan, Suudi Arabistan ve Irak'ı ziyaret ettiğini ifade eden Esper, ABD güçlerinin Suudi Arabistan'ı " İran'ın kışkırtmalarına karşı ne kadar iyi koruduğunu gördüğünü" söyledi.

Esper, "Bazı NATO müttefiklerine Suudi Arabistan'a hava dahil savunma kabiliyetleri konusunda katkı sağlama çağrısında bulunacağım." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda son dönemde önemli gelişmeler de olduğuna işaret eden Esper, bu çerçevede terör örgütü DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımların nasıl korunabilineceğine odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, James Mattis, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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