ABD, NATO'ya Afganistan'dan aceleci ve düzensiz şekilde çekilmeyeceğinin teminatını verdi - Son Dakika

ABD, NATO'ya Afganistan'dan aceleci ve düzensiz şekilde çekilmeyeceğinin teminatını verdi

18.02.2021 23:55
ABD, NATO'ya Afganistan'dan aceleci ve düzensiz şekilde çekilmeyeceğinin teminatını verdi, System.String[]

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde üye ülkelerin bakanlarına hitap eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, müttefiklere ülkesinin Afganistan'dan düzensiz ve aceleci bir şekilde çekilmeyeceğini söylediği bildirildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde üye ülkelerin bakanlarına hitap eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, müttefiklere ülkesinin Afganistan'dan düzensiz ve aceleci bir şekilde çekilmeyeceğini söylediği bildirildi.

Pentagondan yapılan yazılı açıklamada, Austin'in ağırlıklı olarak Irak ve Afganistan'daki durumun görüşüldüğü NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'li Bakan'ın mevkidaşlarına, ülkesinin Afganistan'daki savaşı bitirmek üzere başlatılan diplomatik sürece bağlı olduğunu aktardığı vurgulandı.

Austin'in ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmayı detaylı incelediklerini söylediğine işaret edilen açıklamada, "ABD'nin Afganistan'dan düzensiz ve aceleci bir çekilme gerçekleştirmeyeceği konusunda ittifaka teminat verdi." ifadesine yer verildi.

NATO'nun Irak'taki faaliyetlerini de takdirle karşıladığı belirtilen Austin'in, NATO'nun çabalarıyla Irak ordusunun kendi kendini idame edecek seviyeye getirebileceğine inandığını ifade ettiği aktarıldı.

ABD'nin mayıs itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmesi bekleniyor

ABD 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya yapmış ve anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021 itibarıyla Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti.

Anlaşmaya göre, ABD'nin mayıs itibarıyla tüm askerlerinin Afganistan'dan çekmesi bekleniyor. Ancak Biden yönetimi, 20 Ocak'ta göreve geldikten hemen sonra başta Taliban ile yapılan anlaşma olmak üzere, ABD'nin bu ülkedeki güçlerinin durumuna yönelik inceleme başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, NATO'ya Afganistan'dan aceleci ve düzensiz şekilde çekilmeyeceğinin teminatını verdi - Son Dakika


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