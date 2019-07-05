Son Dakika Haberleri: ABD Neden Bağımsızlık Günü'nü 4 Temmuz'da Kutluyor?
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ABD Neden Bağımsızlık Günü'nü 4 Temmuz'da Kutluyor?

18 dakika önce

ABD'deki 13 İngiliz kolonisi, 1776'da İngiltere'den ayrılma kararıyla ülkenin bağımsız olmasına karar verdi.

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ABD'deki 13 İngiliz kolonisi, 1776'da İngiltere'den ayrılma kararıyla ülkenin bağımsız olmasına karar verdi. Delegeler kararı 2 Temmuz'da oyladı, Bağımsızlık Bildirgesi'yse 4 Temmuz'da imzalanıp yayınlandı
ABD Neden Bağımsızlık Günü'nü 4 Temmuz'da Kutluyor?
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:01 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Güncel
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