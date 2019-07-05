ABD Neden Bağımsızlık Günü'nü 4 Temmuz'da Kutluyor?
18 dakika önce
ABD'deki 13 İngiliz kolonisi, 1776'da İngiltere'den ayrılma kararıyla ülkenin bağımsız olmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:01
ABD'deki 13 İngiliz kolonisi, 1776'da İngiltere
'den ayrılma kararıyla ülkenin bağımsız olmasına karar verdi. Delegeler kararı 2 Temmuz
'da oyladı, Bağımsızlık Bildirgesi'yse 4 Temmuz'da imzalanıp yayınlandı
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