ABD Neden Türkiye'nin Hem S-400 Hem de F-35'lere Sahip Olmasını İstemiyor?
1 saat önce
Amerika, Rusya'nın S-400'lerden toplayabileceği veriyi F-35'lerin radarda daha kolay tespit edilmesi için kullanmasından kaygı duyuyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:01
Amerika, Rusya'nın S-400'lerden toplayabileceği veriyi F-35'lerin radarda daha kolay tespit edilmesi için kullanmasından kaygı duyuyor
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