New York borsası, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,90 artışla 34.035,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artarak 4.170,42 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,31 kazançla 14.038,76 puana yükseldi.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, beklenenden güçlü gelen ekonomik veriler ve şirketlerin ilk çeyrek bilançoları etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satışlarda geçen ay yaşanan hızlı yükselişte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın hız kazanmasının, salgına yönelik önlemlerin gevşetilmesiyle işletmelerin yeniden açılmasının ve ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan 1400 dolarlık doğrudan nakit yardımının etkili olduğunu belirtti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada 576 bine inerek Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin büyük bankaları ilk çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, JPMorgan Chase, Goldman Sachs ve Wells Fargo'nun ardından Bank of America ve Citigroup da bu yılın ilk çeyreğinde karlarının arttığını duyurdu.

Bank of America'nın bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 8,1 milyar dolar olurken, Citigroup'un aynı dönemde elde ettiği kar da yaklaşık 3 katına çıkarak 7,9 milyar dolar oldu.

Öte yandan, enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile son dönemde yükseliş gösteren ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizleri de düşüş eğilimi kaydetti.

Hafta başında yüzde 1,70'e kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, tahvil ihalelerinin başarıyla gerçekleştirilmesinin de etkisiyle yüzde 1,53'e kadar geriledi.