Son Dakika Haberleri: ABD'nin 200 Askeri Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak

ABD'nin 200 Askeri Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak

36 dakika önce

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

ABD'nin 200 Askeri Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak, System.String[]
Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili başka bir detay vermeyen Sanders'ın açıklamasının Erdoğan-Trump görüşmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var

Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti! Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 05:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin 200 Askeri Bir Süre Daha Suriye'de Kalacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]