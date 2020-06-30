ABD'nin 31 eyaletinde Kovid-19 vakaları arttı - Son Dakika

NEW ABD'de son zamanlara yeniden yükselişe geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, 31 eyalette yükseliş kaydedilirken sadece 4 eyalette düşüş yaşandı.

Kademeli olarak ekonominin yeniden faaliyete geçmesi kararıyla tekrar patlama yaşanan Kovid-19 salgınında, eyaletlerin çoğunda vaka sayılarındaki artış engellenemiyor.

Salgın istatistiklerini yayımlayan internet sitesi "Worldometers"in pazartesi günkü kayıtlarına göre, ABD'nin 31 eyaletinde Kovid-19 vaka sayısı artarken 15 eyalette sabit kaldı.

Vaka sayısı ülkenin sadece 4 eyaletinde düştü.

New York karantina uygulamasına 8 eyaleti daha ekledi

ABD'de Kovid-19 salgınının merkezi durumunda iken son haftalarda vaka ve ölüm rakamlarını oldukça aşağıya çeken New York, vaka sayısı yüksek eyaletler için başlattığı karantina uygulamasına yenilerini ekledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada ve Tennessee eyaletlerinden gelen ziyaretçiler için de 14 gün karantina zorunluluğu getirdiklerini belirtti.

Yeni güncellemeyle New York'un karantina uyguladığı eyalet sayısı 16'ya çıktı.

Bugünkü Kovid-19 rakamlarının belirlenen göstergelerin altında, mükemmel bir çizgide seyrettiğini söyleyen Cuomo, hastaneye yatan hasta sayısının 40'a, test yaptıranların pozitif çıkma oranının da yüzde 1'in altına indiğini kaydetti.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

"Olanlardan memnun değilim"

ABD'nin ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, bu sabah ABD senatosunda katıldığı bir oturumdaki konuşmasında, ABD'de görülen yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 50'sinin Florida, Teksas, Arizona ve Kaliforniya'ya ait olduğunu belirtmişti.

Fauci, söz konusu durum için "Olanlardan memnun değilim, çünkü yanlış yöne doğru gidiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD, 129 bin civarındaki ölü ve 2,7 milyonu aşan vaka sayısıyla Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.