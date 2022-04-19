ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika
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ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı

19.04.2022 08:09
ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı

ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak iç hat uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak iç hat uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

ABD'de federal mahkemenin dün aldığı ve hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal eden kararın ardından hava yolu firmaları harekete geçti.

Ülkenin en büyük 4 hava yolu firması olarak nitelendirilen United, Delta, American ve Southwest firmaları, mahkeme kararına uygun şekilde iç hat uçuşlarında uygulanan maske takma zorunluluğunu kaldırdıklarını duyurdu.

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi de maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde gerekli adımları hızlı şekilde atacaklarını duyurdu.

ABD'de uzunca bir süredir Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara neden olan maske takma zorunluluğu, son olarak geçen hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 3 Mayıs'a kadar uzatılmış, Cumhuriyetçiler karara tepki göstermişti.

CDC, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğünü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Söz konusu karar, birçok eyalette restoran ve alışveriş merkezlerinde maske kullanma zorunluluğu bulunmaması nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti.

CDC'nin kararı, Florida'daki federal mahkeme tarafından iptal etmiş ve CDC'nin yetkilerini aştığına işaret edilmişti.

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ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğuna federal mahkeme engeli ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğuna federal mahkeme engeli 2. Küresel Kovid-19 Zirvesi 12 Mayıs'ta çevrimiçi düzenlenecek 2. Küresel Kovid-19 Zirvesi 12 Mayıs'ta çevrimiçi düzenlenecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin 4 büyük hava yolu firması, iç hat uçuşlarında maske zorunluluğunu kaldırdı - Son Dakika


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