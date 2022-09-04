PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Trump, "Save America" mitingi düzenledi - Son Dakika
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PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Trump, "Save America" mitingi düzenledi

04.09.2022 10:27
PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Trump, "Save America" mitingi düzenledi

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın konuşması Mitingi takip eden Amerikalılar PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde miting düzenledi.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın konuşması

Mitingi takip eden Amerikalılar PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Wilkes-Barre kentinde miting düzenledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PENSİLVANYA - ABD'nin 45. Başkanı Trump, 'Save America' mitingi düzenledi - Son Dakika

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