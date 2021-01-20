ABD'nin 46. Başkanı Biden, yemin törenindeki konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." dedi.
20.01.2021 20:03
ABD'nin 46. Başkanı Biden, yemin törenindeki konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi.
ABD'nin 46. Başkanı Biden, yemin törenindeki konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." dedi.
Son Dakika Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 2 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş