ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği bildirildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği bildirildi. - Son Dakika

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği bildirildi.

6 saat önce

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği bildirildi.

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği bildirildi., System.String[]

ABD'nin, 82'nci Hava İndirme Tümeninden 3 bin 500 askeri daha Orta Doğu'ya sevk ettiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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