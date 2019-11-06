Son Dakika Haberleri: ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi
Son Dakika Dünya ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi

ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi

7 saat önce

Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi

ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin soruşturmada ifadesini değiştirdi. Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi.


Büyükelçi Sondland'ın yeni ifadesi Trump'ın Ukrayna'ya söz verdiği parasal yardım karşılığında siyasi rakipleriyle ilgili soruşturma açılması iddialarını güçlendirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Donald Trump, Ukrayna, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:43 
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