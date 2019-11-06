ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland, Trump'ın azil soruşturmasındaki ifadesini değiştirdi
7 saat önce
Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Başkan Donald Trump'ın azline ilişkin soruşturmada ifadesini değiştirdi. Sondland'ın son ifadesine göre Ukrayna'ya Trump'ın rakiplerine karşı soruşturma başlatmaması halinde 4 yüz milyon dolarlık yardımı almasının mümkün olmayacağı iletildi.
Büyükelçi Sondland'ın yeni ifadesi Trump'ın Ukrayna'ya söz verdiği parasal yardım karşılığında siyasi rakipleriyle ilgili soruşturma açılması iddialarını güçlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:43
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