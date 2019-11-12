Son Dakika › Güncel › ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü
6 saat önce
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildiPaktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde...
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi
Paktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde sivilleri bombaladığını söyledi.
Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Behramzuy, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.
Afganistan'daki ABD birliklerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor ABD destekli ordu tarafından istifa ettirilen Morales, Meksika'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Washington'a indi Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı