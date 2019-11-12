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ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildiPaktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde...

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü, System.String[]

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi

Paktiya İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde sivilleri bombaladığını söyledi.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Behramzuy, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan'daki ABD birliklerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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