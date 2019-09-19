ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü
26 dakika önce
Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:50
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