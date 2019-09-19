Son Dakika Haberleri: ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü
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ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü

26 dakika önce

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü, System.String[]

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:50 
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