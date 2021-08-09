ABD'nin Afganistan'daki lojistik hizmetlerde görev alan yabancı sözleşmeli personeli Dubai'de mahsur kaldı - Son Dakika

ABD'nin Afganistan'daki lojistik ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alan yabancı sözleşmeli çalışanlarından bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı.

Yaklaşık 20 yılın ardından, ABD'nin Afganistan'dan çekilme planı, çoğu, dünyanın en yoksul ülkelerinden binlerce sözleşmeli personelin de hayatlarının değişmesine yol açtı.

Amerikan üslerinde yıllar boyunca temizlik görevlisi, aşçı, inşaat işçisi, garson ve teknisyen olarak çalışmış sözleşmeli personel, pandemi engeli yüzünden Dubai'deki otellerde mahsur kaldı.

ABD'nin Afganistan'ın Yeniden Yapılanması için Özel Başmüfettişlik Ofisinin son rakamlarına göre, Afganistan'daki Amerikan üslerinde nisanda 6 bin 399 olan yabancı sözleşmeli personel sayısı, haziran başında 2 bin 491'e düşmüştü.

Filipinler, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka, koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle mayıs ortasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşları durdurmuştu.

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.