Ürdün, ABD'ye gidecek 2 bin 500 Afgan vatandaşının kendi topraklarından geçişine onay verdi - Son Dakika

Ürdün'ün, Afganistan'dan tahliye edilecek 2 bin 500 Afgan vatandaşının Amerika'ya gitmek için kendi topraklarından geçişine izin verdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, geçiş onayının yalnızca Afganistan'ın tanık olduğu insani krizin çözülmesine katkı sunmak amacıyla verildiğini kaydetti.

ABD ile Ürdün topraklarından geçişin düzenlenmesine ilişkin anlaşma yapıldığını ifade eden Fayiz, söz konusu geçişin zamanına ilişkin bilgi vermedi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan 10 bin 400 kişiyi daha tahliye etti.

28 askeri uçuşla taşınan kişilerle birlikte ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 37 bini geçmiş oldu.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'in çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.