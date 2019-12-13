ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Pakistan'da - Son Dakika
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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Pakistan'da

6 saat önce

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da barışın sağlanması adına sunduğu katkılar nedeniyle Pakistan'ı övdü.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Pakistan'da, System.String[]

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da barışın sağlanması adına sunduğu katkılar nedeniyle Pakistan'ı övdü.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan'a gelen Halilzad, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile görüştü.

Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Kureyşi, Afganistan'da barışın tüm bölge ve dünyaya huzur getireceğini belirterek, "Taliban ile ABD görüşmelerinin yeniden başlamasını umuyoruz. Pakistan, bölgenin huzur ve istikrarının Afganistan'daki barıştan geçtiğine, sorunun çözümünün ise silahla değil diyalogla olacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

Kureyşi, bu aşamada Pakistan'ın üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Halilzad da Pakistan'ın barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımların memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Halilzad ile Bajva arasında yapılan görüşmede ise bölgesel güvenlik ve Afganistan'da barış konularının ele alındığı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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