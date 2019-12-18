ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından kabul edildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halilzad'ın, Taliban ile son görüşmesine ilişkin Gani'ye bilgi verdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Taliban ile ateşkes ve terör örgütlerinin yurt dışındaki sığınaklarının yok edilmesinin konuşulduğu bilgisini paylaşan Sıddıki, Cumhurbaşkanı Gani'nin, Taliban'ın şiddetinin devam etmesinden duyduğu kaygıyı dile getirdiğini belirtti.

Sıddıki, Gani'nin, Afganistan halkının kalıcı barış istediğini Halilzad'a ilettiğini söyledi.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.



Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.



Barış görüşmeleri süreci



Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.



Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.