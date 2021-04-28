ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "Afganistan'da barış hala mümkün" - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: "Afganistan'da barış hala mümkün"

28.04.2021 12:47
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad:

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da barışın hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da barışın hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD basınındaki haberlere göre, Halilzad, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin çekilme kararı aldığı Afganistan'daki durumu ele aldı.

Halilzad, "Afganistan'da barış hala mümkün." ifadesini kullandı.

ABD güçlerinin Afganistan'daki varlığını sürdürmenin mantıklı olmadığına dikkati çeken Halilzad, çatışmanın devamlı mücadeleyle çözülemeyeceğini söyledi.

Halilzad, Afganların önünde iki seçenek olduğuna işaret ederek bunların müzakere edilmiş bir siyasi uzlaşı veya uzun bir savaş olduğunu dile getirdi.

Bu olanağın bir kez daha Afganların karşısına çıktığını belirten Halilzad, sonucun onlara bağlı olduğuna işaret etti.

"Taliban'ın kontrolü ele alacağına inanmıyorum"

Temsilci Halilzad, Taliban ile geçen yıl varılan anlaşmanın, ABD birlikleri ülkeden ayrılırken bu ülkeye bağlı çalışan paralı askerlerin ayrılmasını da kapsadığını ifade etti.

ABD'nin Kabil hükümetine, ülkeden ayrılan ABD güçlerinin yerini alacak paralı askerler bulması konusunda yardımcı olduğunu kaydeden Halilzad, 2001'deki 11 Eylül saldırılarına değinerek bu saldırılara yol açan "terörizm" tehdidinin şimdi başka bölgelere taşındığını ifade etti.

Halilzad, gelecekte Taliban dahi olsa herhangi bir hükümete verilecek desteğin şartlı olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer ABD'nin desteğini, uluslararası alanda kabul görmek istiyorlarsa, tüm bunlar kendi halkına en önce de kadın, çocuk ve azınlıklara nasıl davrandıklarından etkilenecek. Hükümetin düşeceğine veya Taliban'ın kontrolü ele alacağına inanmıyorum."

Afganistan'daki bazı çalışanların ülkeyi terk etmesi istenmişti

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, artan güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek Afganistan'da zorunlu olmayan diplomatik çalışanlarının ülkeyi terk etmesi istenmişti.

Ülkede artan saldırılara ve bu saldırıların Afgan güçlerini olduğu kadar Amerikan güçlerini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, "terörizm", "adam kaçırma" ve "silahlı çatışma" gibi tehdit unsurlarının olduğuna dikkat çekilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlayacağını ve çekilmenin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

Öte yandan özellikle Cumhuriyetçiler, ABD'nin Afganistan'ı terk etmesi konusunda Biden yönetimini eleştirmişti. Ayrıca, Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış sağlanmasının zor olduğu, ülkede şiddetin yeniden artabileceği uyarısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Müzakere, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad: 'Afganistan'da barış hala mümkün' - Son Dakika


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